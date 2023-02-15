Hatay’da görevini tamamlayan ilk büyükşehir ekibi Konya’ya döndü

Tüm ülkeyi yasa boğan yıkıcı depremlerin ilk gününde Hatay’a giden Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden 48 personel vardiya değişimi için şehre döndü.

Hatay’da deprem bölgesinde ilk günden bu yana görev yapan 48 kişilik Konya Büyükşehir Belediyesi personeli vardiya değişimi için Konya’ya döndü. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ilk gününden itibaren çalışmalara katılmak için Hatay’daki deprem bölgesine ilk gün giden ekipte olan 48 kişilik personeli Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yazlık karşıladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Hatay’a ilk gün giden ekibimiz vardiya değişimi için havayolu ile Konya’mıza geldi. Çok zor şartlarda dokuz gün arama-kurtarma, altyapı ve lojistik hizmetinde canla başla çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bölgede kalan arkadaşlara kolaylık diliyorum” ifadelerini kullandı.