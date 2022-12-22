Hasta kedi Akşehir Belediyesi tarafından iyileştirildi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki sahipsiz sokak hayvanları tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Bir vatandaşın düzenli olarak sokakta beslemesini yaptığı kedinin rahatsızlandığını belediyeye bildirmesi üzerine Akşehir Belediyesi ekipleri veteriner hekim eşliğinde kedinin bulunduğu yere giderek kediyi muayene etti. Yapılan kontrollerde kedinin boşaltım sisteminde tıkanıklık olduğu tespit edilirken, ekipler tarafından acil olarak Akşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kedi ameliyata alındı. Yapılan müdahale ile kedinin boşaltım sistemi, kolon içi temizlenerek operasyon başarıyla sonuçlandırıldı. Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde misafir olarak kalan kedi müşahede ve tedavi süreci bittikten sonra belediye ekipleri tarafından alındığı bölgeye geri bırakıldı.

Belediye ekiplerine teşekkür eden hayvan sever vatandaşta yapılan hizmetten son derece memnun olduğunu dile getirdi. Akşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Sokak hayvanları sahipsiz olabilir fakat çaresiz değiller” sloganıyla sokaktaki canlarımızın yardıma muhtaç oldukları bu tarz durumlarda 444 9 153 nolu ihbar hattımızı aramaya siz değerli vatandaşlarımızı davet ediyoruz bu şekilde onlara yardımcı olabilirsiniz” denildi.