Hasan Kılca: “Türkiye’nin en büyük lavanta bahçesi Karatay’da”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2 Temmuz’da ziyaretçilerine kapılarını açan Karatay Lavanta Bahçesi’nde basın toplantısı düzenledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Karatay Lavanta Bahçesi’nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Hasan Kılca basın toplantısında Karatay Lavanta Bahçesi’nin 2019’daki kuruluş süreci, vatandaşların lavanta bahçesine olan ilgisi ile Konya turizmi ve ekonomiye olan katkılarının yanı sıra Karatay Belediyesi’nin daha birçok alandaki yatırımları hakkında gazetecileri bilgilendirdi. Programa Konya’da yayın yapan basın-yayın kuruluşlarının imtiyaz sahipleri, temsilciler, köşe yazarları, yöneticiler ve çalışanlar katıldı.

“Türkiye’nin en büyük lavanta bahçesi Karatay’da”

Yürüttükleri çalışmalarla 4 kat büyütülen Karatay Lavanta Bahçesi’nin Türkiye’nin en büyük Lavanta Bahçesi haline geldiğinin altını çizen Başkan Hasan Kılca, “İçinde bulunduğumuz alan, yaklaşık 100 bin metrekarelik bir bahçe. Ancak geçen sene hemen bitişiğinde oluşturduğumuz 300 bin metrekarelik alan ile birlikte toplam 400 bin metrekarelik tek parça lavanta bahçesine ulaşmış bulunuyoruz. Burası Saracoğlu ve Karaaslan Üzümcü Mahalleleri arasındaki bu alan, tamamen moloz yığınlarıyla dolu bir alandı. Göreve ilk geldiğimizde bu alandaki molozları temizledik ve neler yapabileceğimizi düşündük. Sonuçta da Lavanta Bahçesinde karar kıldık. Yine bu alanın tam karşısında bulunan Hobi Bahçemizi de büyüterek parsel sayısını 1001 adete çıkardık. Kullanılmayan atıl alanları yeşil alanları çevirdik. Hafta sonları hemşehrilerimiz buraya gelip toprakla buluşuyor. Hiçbir ücret almadan kendi yiyecekleri kadar sebzelerini yetiştiriyorlar. Yine Lavanta Bahçemizin yakınında Karaaslan Piknik Bahçesi bulunuyor. Hobi Bahçesi ve Piknik Bahçesi ile birlikte toplamda 500 bin metrekarelik bir alana ulaştı. Lavanta bahçemiz ise 400 bin metrekare. Dolayısıyla milyonluk bu alan tamamen yeşil alan oldu ve hemşehrilerimizin hizmetine sunduk” dedi.

“Katma değeri yüksek lavanta ile ilgili üreticilerimize destek oluyoruz”

Karatay Lavanta Bahçesi projesini çok önemsediklerini ifade eden Hasan Kılca, Lavanta’nın kozmetikte, temizlikte, peyzaj ve çiçekçilikte çokça tercih edilen bir ürün olduğunu kaydederek, “Lavanta; daha az suyla, verimsiz topraklarda getirisi ve katma değeri yüksek bir ürün olduğu için belediye olarak çiftçilerimize öncülük etmeye ve onlara yol göstermeye gayret ettik. Bu vesileyle Lavanta ile ilgili bize gelip bilgi almak isteyen çiftçilerimiz oluyor. Biz de kendilerine destek oluyoruz. Güzelliği ve kokusuyla turizm alanında da çok ciddi bir getirisi olan bir ürün Lavanta. Bahçemizde sadece Konya içinden değil, Konya dışından da birçok misafiri ağırlıyoruz. Hafta sonları bahçemizde adım atacak yer olmuyor. Geçen sene 75 binin üzerine misafirimizi ağırladık. Bugün bu bölgedeki yatırımlarımızdan bahsettik ama tüm hızımızla alt yapı, park bahçe ve diğer yatırımlarımızla hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Konya’da belediyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla güzel bir dayanışma var. Birlik beraberlik ve huzur var. Konya Belediyeleri olarak kendi aramızda Konya’da ne ihtiyaçsa ne gerekiyorsa onu yapmaya gayret ediyoruz. Tüm belediyelerimizle ortak hareket ediyoruz. Bu da bereket oluşturuyor. Bizlerde şehrimizin değerini yükseltip katkı sunmaya gayret ediyoruz. Bunda gazeteci arkadaşlarımızın da büyük payı var. Bizlerin yapmış olduğu hizmetleri vatandaşlara duyuruyorsunuz. Hepimiz bu şehrin evlatlarıyız. Hep beraber elimizden geldiği kadar Konya’mız için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Hasan Kılca yeni birçok projenin müjdesini verdi

Karatay Lavanta Bahçesi’nin olduğu alandan Kaşınhanı bölgesine kadar olan 600 bin metrekarelik bir alanda yeni bir projeye başlayacaklarının da müjdesini veren Hasan Kılca, söz konusu projenin Konya’da büyük bir ses getireceğine inandığının altını çizdi. Kılca, “600 bin metrekarelik alanın tahsisini yaptık. Bu yeni alan ile ilgili de yakın zamanda hazırladığımız projemizi açıklayacağız. Buraya çok büyük bir park yapmayı planlıyoruz. Bu yeni parkımızın da Konya’mızda ses getirecek büyük bir proje olacağını düşünüyoruz. Yine Büyükşehir Belediyemiz ile yapmayı planladığımız tarım ve hayvancılık ile ilgili bir projemiz var. Onunla ilgili de çalışmalar belli bir aşamaya geldik. Çiftçimize eğitim verecek merkezden tutun da seracılık, tarım ile hayvancılığın yapılıp özellikle kırsaldaki çiftçinin desteklendiği 15 milyon metrekarelik bir alan olacak burası. Önünde de 30 milyon metrekarelik bir mera alanı var. Buralar bir kısmı işgal edilen bir kısmı da ekilmeyen bu alanları da tarıma kazandırmış olacağız. Yakın zamanda da söz konusu projemizin tanıtımını Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte gerçekleştireceğiz. Yine Karatay Lavanta Bahçesi’nin yakınındaki büyük bir alana daha Gül Bahçesi projemiz var. Bilindiği gibi önceden Konya’da Gül Bayramları ve Gül Festivalleri olurdu. İnşallah gül bahçemizi oluşturduktan sonra gül festivalini de hayata geçireceğiz. Bu bölgeye ciddi yatırımlarımız var. Yeni bir sosyal tesis inşa ediyoruz. Tesisi olimpiyatlara kadar tamamlayıp bakanlığımıza tahsis edeceğiz. Bu bölge sporun merkezi olacak. Eski kötü görüntüler giderek Lavanta Bahçeleri’nin ortasında spor yapılan bir güzel alanlar oluşacak. Bu şekliyle şehrimize bölgemize bir renk ve güzellik katmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, basın toplantısında gazetecilerin Karatay Lavanta Bahçesi ile belediyenin birçok yatırımı konusundaki sorularını da yanıtladı. Başkan Hasan Kılca ve gazeteciler, basın toplantısının ardından Karatay Lavanta Bahçesi’ni gezerek daha ayrıntılı bilgi aldı.