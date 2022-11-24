Hasan Kılca: “Her zaman öğretmen ve öğrencilerin yanındayız”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nde öğretmenlerle bir araya gelerek, “İlçemizde eğitim alanında hayata geçirdiğimiz yatırım ve projelerimizle öğretmenlerimizi sadece bir gün değil her gün hatırladığımızı ortaya koyuyoruz” dedi.

Eğitim alanındaki yatırımları ve özgün projeleriyle ilçenin eğitim kalitesinin artmasına önemli katkılar sağlayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü de unutmadı. Başkan Hasan Kılca; Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ciğer ile Karatay Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fehmi Adam, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Karatay’ın köklü eğitim kurumlarından birisi olan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

“Eğitime yönelik projelerimizle her zaman yanınızdayız”

Okulda görev yapan öğretmenler ve idarecilerle bir araya gelen Hasan Kılca, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü tebrik etti. Kılca, “Öğretmenlerimizin hatırlanması bir güne sığdırılabilecek bir konu değil. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Karatay Belediyesi olarak eğitimin, öğretmen ve öğrencilerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bazen bir okul, bazen bir spor salonu, bazen bir kamelya veya başka bir şey; okullarımızın bize ilettikleri tüm talepleri yerine getirmeyi önemsiyoruz. Bu okulumuz bizden bir spor salonu talep etmişti. Yapımına hemen başladık ve şu an itibariyle de inşaatımızı tamamlamak üzereyiz. Birçok okulumuza halı saha yaptık, bazılarına robotik kodlama atölyesi kurduk. Dolayısıyla bizler sadece bugün veya bir gün değil, her zaman öğretmenlerimizi hatırlıyoruz ve yanlarındayız. Bizler öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Annem ile babamdan sonra ellerini öptüğüm tek insan öğretmenimdi. Bu vesileyle şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize de rabbimden rahmet diliyorum” dedi.

“Başkanımız iyi bir eğitim gönüllüsüdür”

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da, her fırsatta eğitime destek veren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın iyi bir eğitim gönüllüsü olduğuna vurgu yaparak, “Başkanımız 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde de öğretmenlerimizi unutmadı. Belediyemiz bu günün anısına şehit öğretmenlerimizin unutulmaması adına da ilçemizde görev yapan tüm öğretmenlerimize içerisinde ‘Şehit Öğretmenler Takvimi’nin olduğu bir hediye gönderdi. İzi silinmeyen hatıralar yazarları olarak tanımladığım öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel olarak hazırlanan ve içerisinde “Şehit Öğretmenler Takvimi”nin de bulunduğu hediyelerini öğretmenlere verirken; 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nde bu yıl emekli olacak Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adnan Kola’ya da çiçek takdim etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü ve okul yöneticileri ayrıca, Karatay Belediyesi tarafından Çimenlik Mahallesi’nde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nin hemen yanına kazandırılan Karatay Belediyesi Spor Salonu’nun inşaatında incelemelerde bulundu.