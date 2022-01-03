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Hasan Kılca: “Eğitimin, eğitimcinin ve öğrencinin yanındayız”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak eğitim yatırımlarına önem verdiklerini belirterek, “İlçemizdeki eğitim kalitesine katkı sunmak ve çıtayı daha da yukarılara çıkarmak için çalışıyoruz. Bu konuda ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

KONYA 03.01.2022, 13:12
Hasan Kılca: “Eğitimin, eğitimcinin ve öğrencinin yanındayız”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak eğitim yatırımlarına önem verdiklerini belirterek, “İlçemizdeki eğitim kalitesine katkı sunmak ve çıtayı daha da yukarılara çıkarmak için çalışıyoruz. Bu konuda ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Pandemi nedeniyle okul ziyaretlerine ara veren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, okulları ziyaret etmeye yeniden başladı. Söz konusu ziyaretlerde Başkan Hasan Kılca, okul yönetimleri, öğretmenler ve öğrencilerle ilçedeki eğitim faaliyetlerinin yanı sıra belediyenin bu konudaki projeleri ile okulların taleplerini ele aldı. Bu kapsamda Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik, Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan ile Karatay Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fehmi Adam’ın da eşlik ettiği programda; Karatay Fen Lisesi, Yaşar Doğu İmam Hatip Orta Okulu, Yaşar Doğu Anaokulu, Hediye Mehmet Ali Uzun İlkokulu, Vali Kemal Katıtaş İlkokulu, Dr. Ali Rıza Bahadır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Orhan Gazi İlkokulu, Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İmam Hatip Orta Okulu ile Aynur Kasabalı İlkokulu ziyaret edildi.

“Eğitimle ile ilgili ne talep veya ihtiyaç varsa yerine getirmeye hazırız”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak eğitime çok özel bir önem verdiklerini ifade etti Başkan Hasan Kılca, “Göreve geldiğimiz günden itibaren okullarımızı ziyaret ediyorduk. Pandemiyle birlikte ara verdiğimiz ziyaretlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu süreçte eğitimle ilgili üzerimize düşeni yerine getirmek için gayret ettik. İlçemizde eğitim ile ilgili ne tür bir ihtiyaç veya eksiklik varsa bunu karşılamaya hazırız diyoruz. Bu kapsamda da son 2.5 yılda 6 eğitim tesisini ilçemize kazandırarak tesislerimizi İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Okul ihtiyacı olan diğer mahallerimiz ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor ve yeni dönemde de yeni okul projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Okullarımızın fiziki ihtiyaçlarının yanı sıra her türlü malzeme ve ekipman ihtiyacını da karşılıyoruz. Yine okullarımızda spor turnuvaları, kamplar ve Karatay Yaz Spor Okulları gibi çocuklarımızın sosyalleşmesine yönelik çalışmalar da yapıyoruz. İlçemizdeki bütün okullarımıza TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplıkları kurduk. Kaynak kitap desteğimiz var. Dolayısıyla belediye olarak eğitimin, eğitimcinin ve öğrenci kardeşlerimizin her daim yanında olduğumuzu ifade ediyor ve bu anlayışla da hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da öğrencilerle bir arada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Pandemi öncesinde Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ile birlikte okullarımızı ziyaret ediyorduk. Ziyaretler sırasında öğretmenlerimizle istişareler yaparak onların okullarıyla ilgili istek ve taleplerini alıyoruz. Öğrencilerimizle hasbihal ederek gelecek planlamalarını konuşuyoruz. Karatay Belediyesi’nin eğitime yönelik projeleri de ilçemizin eğitim camiasına gerçekten çok büyük katkılar yapıyor. Bu vesileyle Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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