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Hadim’e yeni dükkanlar ve otopark yapılıyor

Konya’nın Hadim ilçesinde yeni dükkanlar ve otopark yapılacağı bildirildi.

KONYA 11.06.2021, 14:14
Hadim’e yeni dükkanlar ve otopark yapılıyor

Konya’nın Hadim ilçesinde yeni dükkanlar ve otopark yapılacağı bildirildi.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilçeye sembol eserler kazandırmaya devam ettiklerini söyledi. İlçenin refah düzeyini yükseltmek ve ekonomik alanda gelişimine katkı sağlamak için çalıştıklarını belirten Hadimioğlu, “Son yıllarda ilçemize birbirinden önemli yatırımlar kazandırdık. Bunlardan birçoğu Türkiye’de örnek teşkil eden, sayılı ve sembol yatırımlardır. Bu yatırımlar sayesinde göç veren değil göç alan bir ilçe konumundayız. Tarımın geliştiği, hayvancılığın rağbet görmeye başladığı ilçemizde, ticaret alanında da gelişmeler kaydedilmektedir. Bu kapsamda biz de ihtiyaç duyulan yatırımlara hız verdik. Bunlardan bir tanesi de otopark ve dükkan yapımı işidir. Taşpınar mahallemizdeki kantarın olduğu mevkiye 675 metrekare kapalı alanda 5 tane dükkan ve üstüne de otopark yapacağız. Bugün projesini onayladık, inşallah yakın zamanda ihaleye çıkacağız ve ardından inşaata başlayacağız. Şimdiden ilçemize, vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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