Hadim’de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Konya’nın Hadim ilçesinde Türk Kızılay Derneği tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Hadim Belediye düğün salonunda düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Türk Kızılay Derneği Hadim İlçe Temsilcisi Saffet Duran, ülkede son zamanlarda kan stoklarının azalmaya başladığı yönünde bilgiler geldiğini söyledi. Gelen bu bilgiler doğrultusunda Türk Kızılay Derneği olarak kan bağışı kampanyası düzenlemeye karar verdiklerini belirten Duran, "İlçemizde düzenlediğimiz kan bağışı kampanyasına vatandaşlarımız büyük oranda ilgi gösterdi. Gösterilen bu ilgi bizleri mutlu etti. İlçemizde gerçekleştirdiğimiz kan bağışı kampanyasına katılım ve bağışlarıyla destek veren tüm hemşerilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Ülkemizin ve Kızılay’ımızın kan stoklarının yükselmesine sundukları katkılar için çok teşekkür ediyoruz" dedi.