Hadim’de insan hayatında zamanın önemi konulu konferans verildi

Konya’nın Hadim ilçesinde "İnsan hayatında zamanın önemi" konulu konferans düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi Hadim Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilere yönelik ilçe müftüsü Muhammed Tamir tarafından "İnsan hayatında zamanın önemi" konulu konferans verildi. Dinimizde zamanın önemi üzerine konuşan Tamir, zaman kavramının Kur’an’da birçok defa tekrarlandığını ve Allah’ın üzerine yemin ettiği önemli kavramlardan olduğunu söyledi. Konferans sonunda Tamir, kendisine yöneltilen soruları yanıtlayarak öğrencilerle sohbet etti.

Hadim Meslek Yüksekokulu Müdürü Ertuğrul Karataş da, konferansa duyulan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tamir’e teşekkür etti.