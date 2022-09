"Habbeden İmameye Sabır Yolculuğu" Tantavide başladı

Konya’da ‘Habbeden İmameye Sabır Yolculuğu’ Tespih Sergisi, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı.

Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi, kapılarını ‘Habbeden İmameye Sabır Yolculuğu’ tespih sergisi için açtı. 20’nin üzerinde sanatçının eserlerinin yer alacağı ve 25 Eylül’e kadar devam edecek sergi, tespih ustaları adına Zekai Şenyurt’un tespih sanatı, Aydın Menderes Orkun da sergi hakkında davetlilere bilgi vermesiyle başladı. Koleksiyoner ve serginin hazırlanmasına katkı veren Mustafa Genç te konuşmasında, özellikle Türk kültürü ve tarihi açısından büyük önem taşıyan tespih sanatının ilk sergisini açmış olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ve gururu dile getirdi. Bu sanatın ustasından hayranlarına kadar herkesi bir araya getirecek sergiye zemin hazırlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve ekibine de teşekkür eden Genç, “Geldiğimiz bu noktada çok insanın emeği var. Yanımızda olan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

"Her tanesinde sabır, şükür, zikir, sohbet, muhabbet ve dostluk var"

Serginin açılışı öncesinde yaptığı açıklamada, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nin açıldığı günden bu yana sadece Meram’da değil tüm Konya’da sanat ve kültürün merkezi haline geldiğini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ‘Habbeden İmameye Sabır Yolculuğu’ temasıyla gerçekleşen serginin, tüm tespih severleri 4 gün boyunca bir araya getireceğini kaydetti. Tespihin çoğu insan için vefalı bir arkadaş olmasının yanı sıra sevincin, hüznün, düşüncenin, tefekkürün, sohbetin en güzel yoldaşlarından biri olduğunu belirten Başkan Kavuş, “Tespih, dosttur. Her bir tanesinde, sabır var, şükür var, zikir var. Her bir tanesinde umut var, nefes var, muhabbet var. Her bir tanesinde tefekkür var, sohbet var, arkadaşlık var. Tespihi sanat olarak da görseniz, bir aksesuar olarak da görseniz, bir eğlencelik olarak da görseniz, Dünya üzerinde birbirinden bu kadar farklı insanları aynı noktada, aynı sanatta, aynı zevkte buluşturabilen başka bir şey yoktur. Bir devlet başkanının elinde de görürsünüz, sokaktaki bir vatandaşın elinde de. Bir gencin de elinde, bir yaşlının da elinde. Bir zengini de cezbeder tespih, bir işçiyi de. Bu açıdan bakınca tespih, her yaraya ayrı tedavi uygulayan bir merhem gibi. Her sevince ortak olan bir dost gibi. Her zevke hitap edebilen bir sanat şaheseridir. Tüm bu düşünceler çerçevesinde sergimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm meraklılarını bu özel sergiyi görmeye davet ediyorum. Bu güzel sergi fikrinin ilk anından vücuda geldiği şu ana kadar her aşamasında büyük emekleri olan Mustafa Genç kardeşime ve Fethi Büyükbalta abime de sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Meram’da sanatı, sanatçıyı ve emeği destekleyen bir yerel yönetim anlayışı hakim"

Serginin hayata geçmesinde 3 önemli ayak olduğuna vurgu yapan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da yaptığı açılış konuşmasında, “Bir tarafta çok değerli sanatçılarımız ve onların el emeği göz nuruyla ortaya koydukları eserler var. Diğer tarafta ise bu sanatı ve bu sanatla ilgilenen sanatçıları desteklemek adına koleksiyon sahibi olan kardeşlerimiz duruyor. Serginin bir diğer ayağında da her türlü sanat faaliyetlerini destekleyen ve bunları hemşehrilerimizle buluşturmak adına çaba veren yerel yönetimlerimiz duruyor. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görüyoruz ki ortada büyük bir emek var ve bu emeğe sahip çıkma anlayışı var. Yediden yetmişe, kadından erkeğe, gencinden yaşlısına tespih sanatına ilgiyi artırmak ve gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir organizasyon. Allah’a zikir yolunda sanatın nasıl güzel bir aracı olduğunu anlatan hat, tezhip ve tespih gibi değerler bu milletin temel değerleridir” şeklinde konuştu.

"Tantavi, sanat ve sanatçının merkezi haline geldi"

Böylesi güzel ve renkli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı Meram Belediyesine ve Başkan Kavuş’a, serginin hayata geçmesinde büyük emekleri olan Mustafa Genç ve Fethi Büyükbalta başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür eden AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise serginin yoğun bir ilgiyle açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu noktada çok değerli ustaların olduğuna vurgu yapan Milletvekili Erdem, “Bu güzel tarihi mekanda belki de her 15 günde bir sanatsal etkinliklerde buluşuyoruz. Bugün gerçekleştirilen sergimiz de yoğun bir ilgiyle karşılandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah, Mustafa Genç kardeşimin de emeklerini zayi etmesin, çok başarılı örnekler veriyor. Bu etkinlikle tespih sanatını geleceğe miras olarak bırakacağız” dedi.

“Herkesin kendi cenahından bir tespih sevdası var"

Serginin büyük bir teveccühle karşılanmış olduğunu görmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Konya Valisi Vahdettin Özkan da yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi:

“Herkesin kendi yönünden tespih sevgisi ve muhabbeti var. Bu muhabbeti herkes kendi cenahından anlattı. İnsanda öyle güzel duygular var ki bu duygular sanat mecrasından aksediyor. Bu güzel sanatlardan biri olan tespih sanatını bu sergi sayesinde bir kez daha müşahede edeceğiz. Bu serginin hayat bulmasında emekleri olan Mustafa Genç ve Fethi Büyükbaltaya teşekkür ediyorum. Bir diğer teşekkürü de sanata ve sanatçılara her zaman teveccühle yaklaşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a etmek istiyorum. Nerede sanat, estetik ve zarafet varsa Başkan Kavuş orada oluyor. Bu nedenle sadece bu sergi için değil, sanat ve sanatkara verdiği destekten dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Sergide eserleri bulunan sanatçılarımızı tebrik ediyor, bu güzel iklimin Konya’da her zaman devam etmesini temenni ediyorum.”

Konuşmaların ardından protokol sergiyi gezerek, koleksiyonlar hakkında bilgi aldı. Tören günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. Açılışa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Konya İl Kültür Müdürü Abdüssettar Yarar, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, STK Başkanları, koleksiyonerler, tespih ustaları, muhtarlar ve tespih severler katıldı.