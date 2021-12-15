(Güncelleme) Yurtta kalan öğrencilere sıfır atık eğitimi

Sıfır Atık çalışmalarının daha geniş bir tabana yayılmasını sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdüren Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi tarafından yurtlarda kalan öğrencilere yönelik ‘Sıfır Atık Gönüllüleri Hareketi’ başlatıldı.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Sıfır Atık Çalışma Grubu öncülüğünde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri kapsamında Melike Hatun Kız Yurdunda kalan öğrencilere “Sıfır Atık Projesi Eğitimi” verildi. Eğitimlerde öğrencilerde çevre bilincinin oluşması, israfın önlenerek kaynakların daha verimli kullanılabilmesi için geri dönüşümün önemi, çöp olarak bilinen atıkların geri dönüşüm sayesinde tekrar kullanılabilir hale getirildiği, bu sayede ülke ekonomisine katkıda bulunulduğu ve atıkların nasıl toplanması gerektiği tek tek anlatıldı. Melike Hatun Kız Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilen programda ilk olarak Karatay Belediyesi’nin sıfır atık konusunda yaptığı çalışmalar hakkında öğrencilere sunum yapan Karatay Kent Konseyi Sıfır Atık Çalışma Grubu Gönüllüsü Çevre Mühendisi Mücahit Bulut, plastik, metal, kompozit, kağıt ürünleri, cam gibi geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılabilecek atıkların sıfır atık uygulamaları, oluşan atıkların ayrıştırılarak yeniden kullanılmasının önemi ve bireylerin üzerine düşen sorumlulukları öğrencilerle paylaştı.

“Sıfır Atık” konusunda birçok proje yürüttüklerini dile getiren Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan ise, Karatay Belediyesinin bu alanda en fazla gayret gösteren belediyeler arasında yer aldığını söyledi. Kent Konseylerinin ana görevinin ortak aklı yakalamak olduğuna dikkat çeken Arslan, sıfır atık çalışmalarında da bu birliktelikle önemli başarılara imza atılacağını ifade ederek; öğrencileri sıfır atık gönüllülük hareketine davet etti.

Abdurrahim Arslan, “Sıfır Atık bilincinin gelişmesi için projenin en büyük ayaklarından birinin eğitimler olduğunun farkındayız. Karatay Kent Konseyi Sıfır Atık Çalışma Grubumuzun öncülüğünde eğitim çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu bilinçle yurtlarda kalan öğrencilerimize ulaşıp, onları sıfır atık gönüllüleri hareketimize davet etmek istedik. Çevre dostu projelerimizle geri dönüşüm çalışmalarına hep birlikte destek verip, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakabiliriz. İsrafın önlenmesi ve atıkların dönüştürülmesini hedefleyen sıfır atığa giden bu yolda 7’den 70’e herkesin desteğine ihtiyacımız var ve çalışmalarımız doğrultusunda vatandaşlarımızla işbirliği içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Melike Hatun Kız Öğrenci Yurdundan başlayan eğitimlerin Konya genelindeki tüm yurtları kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.