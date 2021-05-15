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(Güncelleme) Kaymakam Çakıcı’dan şehit aileleri ve sağlıkçılarla bayramlaştı

Konya’nın Ereğli İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı, Ramazan Bayramı dolasıyla şehit aileleri, sağlıkçılar ve mesaide olan emniyet ve askeri personeli ziyaret ederek bayramlaştı.

KONYA 15.05.2021, 12:59
(Güncelleme) Kaymakam Çakıcı’dan şehit aileleri ve sağlıkçılarla bayramlaştı

Konya’nın Ereğli İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı, Ramazan Bayramı dolasıyla şehit aileleri, sağlıkçılar ve mesaide olan emniyet ve askeri personeli ziyaret ederek bayramlaştı.

Ereğli İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı, Ramazan Bayramı münasebetiyle şehit aileleri ile görev başında olan sağlık ve kolluk görevlileriyle bir araya geldi. Kaymakam Çakıcı’ya, Ereğli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Ertaştan’da eşlik etti. Korona virüs tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen ziyaretlere sağlık müdürlüğü filyasyon ekibi ile başlayan Kaymakam Çakıcı, daha sonra Afrin’de Zeytindalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Nurullah Seçen, Siirt’te şehit olan Uzman Çavuş Emre Dut ve Şırnak Beytüşşebap’ta şehit olan Jandarma Komando Şaban Ertaştan’ın aileleriyle devam etti.

Şehit aileleri ziyaretlerinin ardından ilçe polis merkezi amirliği ve jandarma komutanlığını da ziyaret eden Çakıcı, şehitliğe giderek şehitler için dua etti.
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