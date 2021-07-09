banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara bayram müjdesi!
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara bayram müjdesi!
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklandı
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklandı
Fenerbahçe’nin yeni formaları tanıtıldı
Fenerbahçe’nin yeni formaları tanıtıldı
Galatasaray'dan Şenol Güneş'e yanıt
Galatasaray'dan Şenol Güneş'e yanıt

Gülmece Parkı’nda Gülmece Sanat Atölyesi

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Şenliği kapsamında Akşehir Gülmece Parkı’nda oluşturulan Gülmece Sanat Atölyesi şenlik boyunca yaptığı atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle birçok sanatsal faaliyete imza atıyor.

KONYA 09.07.2021, 18:45
Gülmece Parkı’nda Gülmece Sanat Atölyesi
banner502

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Şenliği kapsamında Akşehir Gülmece Parkı’nda oluşturulan Gülmece Sanat Atölyesi şenlik boyunca yaptığı atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle birçok sanatsal faaliyete imza atıyor.

Kültür Bakanlığı, Afyonkarahisar Belediyesi, Akşehir Gençlik Merkezi ve diğer grupların yer aldığı çalışmalarda resim, ebru, cam, telkari, tel kırma, ahşap oyma, boynuz tarak, yemeni, kaligrafi, bıçak, çocuklarla seramik ve çocuklarla resim sanatı çalışmalarıyla şenlik süresince performans sergileyerek birçok sanatsal ürünü Akşehir’e kazandırıyor. Yaptıkları çalışmalara Akşehirli çocukları da dahil eden sanatçılar çocuklarla birlikte uygulamalı performanslar da yapıyorlar.

Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkanı Salih Akkaya; İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, İlçe Gençilk ve Spor Müdürü Eyip Yılmaz, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile birlikte Akşehir Gülmece Parkı’nda atölye çalışmaları yapan sanatçıları ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Sanatçılara yaptıkları çalışmalar için tebriklerini sunan Başkan Akkaya, ebru çalışması yaptı. Başkan Akkaya şenlik sonunda biten ürünleri görmenin ve sergilemenin kendilerine mutluluk vereceğini kaydetti.
Yorumlar (0)
24°
açık
banner501