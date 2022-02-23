Geri dönüşüm puanlarını biriktirdi hayalindeki topa kavuştu

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi’nin geri dönüşebilen atıkların ekonomiye kazandırılması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması amacıyla başlatmış olduğu Atmatıkla isimli ödüllü geri dönüşüm projesinde biriktirdiği puanlarla ekmek alan ilkokul öğrencisi bu kez de top almaya hak kazandı.

Daha önce biriktirdiği puanlarla ekmek almaya hak kazanmış olan Tarık Buğra İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ali Eren Aslan, geri dönüşebilen atıkları belediye görevlilerine teslim ederek bu kez de topladığı puanlarla 2 adet futbol topu kazandı. Teslim etmiş olduğu geri dönüşebilen atıklar ile 10 bin puan toplayan Ali Eren Aslan Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelerek topladığı puanlar karşılığında 2 adet futbol topunu teslim aldı.

Akşehir Belediyesi’nin Atmatıkla Projesi kapsamında atıklarını teslim eden vatandaşlar, atıkların ağırlıklarına ve malzeme cinsine göre puanlarını kazanıyor. Vatandaşlar puanlarına göre futbol topu, saç kurutma makinesi, ütü, tablet, çocuk Scooteri, bisiklet, belediye sosyal tesislerinden indirimli yararlanma, belediye halk ekmek fabrikasından ücretsiz ekmek alabilme gibi ödülleri kazanabiliyor.