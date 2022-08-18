Genç KOMEK’in Balkanlardaki eğitimleri tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’nun Balkanlar’da verdiği eğitimler tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu tarafından Balkanlar’da düzenlenen eğitimler başarıyla tamamlandı. Kuzey Makedonyanın Üsküp; Bosna Hersek’in Travnik, Kiseljak, Kreşevo ve Zenica şehirleri ile Kosova Prizren şehrinde Genç KOMEK’in yaz aylarındaki yüz yüze eğitimlerine katılan misafir öğrenciler; Kur’an-ı Kerim’den değerler eğitimine, geleneksel Türk sanatlarından spor eğitimlerine kadar dolu dolu bir yaz dönemi geçirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Balkanlar’da 7 ila 14 yaş arası 850’den fazla öğrencinin eğitimlere katıldığını belirterek, “Şehrimizde çocuklarımızın eğitimine destek olmak amacıyla yürüttüğümüz Genç KOMEK faaliyetlerini gönül coğrafyamız Balkanlar’da da aynı şekilde sürdürüyoruz. Bu yıl da Genç KOMEK Yaz Okulu’na çok yoğun bir katılım oldu. Balkanlar’da yaşayan öğrencilerimiz, el sanatları, beden eğitimi, psikoloji, pedagoji, işaret dili, kültürel miras, turizm, okçuluk ve ilk yardım alanlarında eğitimler aldı. Yerel belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve Yunus Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz Genç KOMEK Yaz Okulumuzun finali bir törenle yapıldı. Bu faaliyetlerimiz sürekli olarak devam edecek inşallah” dedi.

Proje çerçevesinde Balkanlarda farklı kurumları ve tarihi mekânları ziyaret eden öğrenciler, bilim-teknoloji, müzik ve sanat alanlarında düzenlenen faaliyetleri de yerinde görme imkanı buldu.