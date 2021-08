Genç KOMEK Yaz Okulu’ndan başarılı öğrencilere sürpriz hediye

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, Konya ve Türkiye genelinden 60 bin, Balkanlardan da bin öğrencinin katılımıyla eğitimlerini tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’nda derslere devamlılık gösteren, ödevlerini tam yapan ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri gönderiliyor. Konya ve Türkiye genelinden 60 bin, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek ve Kosova gibi Balkan ülkelerinden de bin öğrencinin yüz yüze ve uzaktan eğitimle katılım sağladığı Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, bu yaz da dolu dolu bir tatil dönemini geride bıraktı. Genç KOMEK Yaz Okulu’nda öğretmenlerin verdiği ödevleri yerine getiren, online bilgi yarışmalarında başarılı olan ve derslere devamlılık gösteren 51 binin üzerinde öğrenci birbirinden güzel sürpriz hediyeler kazanmanın sevincini yaşadı.

Başkan Altay öğrencilerle telekonferansla görüştü

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’deki farklı şehirlerden ve Balkanlar’daki öğrencilerle telekonferansla bağlantı yaparak görüştü. Öğrencileri tebrik ederek hediyelerini gönderen Başkan Altay, “On binlerce çocuğumuz yaz okuluna katıldı. Genç KOMEK Yaz Okulu’na katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sizler, başarılı olarak ödüllerinizi aldınız. KOMEK, sadece Konya’da değil, Türkiye’de ve gönül coğrafyamızdaki ülkelerde de takip edilir bir marka haline geldi. Sizlere, ailelerinize, KOMEK çalışanlarına ve hocalarınıza teşekkür ediyorum. Okul hayatınızda başarılar diliyorum. Konya ile bağınızı lütfen koparmayın. Hepinizi Konya’ya bekliyoruz.” diye konuştu. Başkan Altay, temsili olarak belirlenen Konyalı öğrencilere ise katılım belgelerini verdi. Genç KOMEK Yaz Okulu’nu çok sevdiklerini söyleyen minik öğrenciler de programların devam etmesini isteyerek Başkan Altay’a teşekkür etti.

Genç KOMEK Yaz Okulu hediyeleri

Yaz okulunda 51 bin 338 öğrenci ezberledikleri sure, dua, hadis, adab-ı muaşeret kuralları ve eğitici derslerde kazandıkları puanlar ve derslere devamlılık durumlarına göre sürpriz hediyeler kazandı. Ödüller, her öğrencinin kendi yaş grubu içinde puanlaması yapılarak belirlenirken, her öğrenci kazandığı ödülü KOMEK’in sosyal medya adresinde yayınlanan linkten öğrenip, 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında seçtikleri kurs merkezinden teslim alabilecek. 2 Eylül 2021 itibariyle de Konya dışından katılan öğrencilere ödülleri kargo ile teslim edilecek. Öte yandan Genç KOMEK Yaz Okulu’na Balkanlardan katılarak eğitimlerinde başarılı olan ve derslere devamlılık sağlayan öğrencilere ise geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle bisiklet hediye edilmişti.

"Öğrencilerin yaz tatili verimle geçti"

7-14 yaş grubu arasındaki öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan yaz okulunda Kur’an-ı Kerim, Değerler Eğitimi ve El Sanatları derslerinin yanında öğrenciler, pandemi kuralları doğrultusunda; yüzme, kamp, piknik ve çeşitli atölye çalışmaları ile yüz yüze etkinlik ve eğitici faaliyetlerle oldukça faydalı bir yaz tatili dönemi geçirdi. Yaz okulunda ayrıca; hayalini resmet, ahşap oyuncak boyama, el sanatları, verimli ders çalışma, drama kulübü, dönüştür at-ma, temel matematik kulübü, ahşap oyuncak boyama, karikatür, resim, robotik yazılım ve kodlama, verimli ders çalışma yöntemleri, çocuk korosu ve İngilizce konuşma kulübü gibi yüz yüze etkileşimin olduğu derslere katılan öğrenciler kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

Genç KOMEK İhtisas

Genç KOMEK Yaz Okulu’nda; Kur’an-ı Kerim’i Düzgün ve Güzel Okuma, Arduino, Sketchup ile Modelleme, Yazarlık Becerileri, Dijital Resim, Resim, İhtisas Müzik Bağlama ve İhtisas Müzik Gitar gibi ihtisas kurslarına kayıt olan öğrencilere seçtikleri branşlarda seviye belirleme sınavı ile yerleştirme yapıldı. Yaz okulunu başarıyla bitiren ihtisas grubu öğrencileri, isterlerse güz döneminde de kayıtlarını yenileyerek eğitime devam edebilecek. OYUN KAMPLARI Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında Beyşehir Yolu üzerindeki Kent Ormanı’nda ve Dutlukır kamp alanında oluşturulan oyun parkurları 32 bin öğrenciye hizmet verdi. Halat çekme, okçuluk eğitimi, kazı alanı eğitimi, survivor parkuru, bocce, mantar toplama, bisiklet trafik eğitimi parkuru, trafik simülasyon parkuru, ilk yardım parkuru, gol oyunu, ipli denge oyunu, çuval yarışı, çubuk yakalama oyunu, sandalye kapmaca, şapka oyunu, S.O.S oyunları oynayan öğrenciler eğlenceli bir yaz tatili geçirdi.