Genç KOMEK Yaz Okulunda kayıt heyecanı başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Genç Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde Konya genelinde gerçekleştireceği Yaz Okulu kayıtları başlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Genç KOMEK’in her yaz döneminde kendisini yenileyen ve geliştiren yapısıyla çocukların ilgisini çektiğini ve bu ilginin kayıt dönemlerinde yapılan başvurularla kendini gösterdiğini belirtti. Başkan Altay, “Çocuklarımızın nitelikli eğitim almalarını önemsiyoruz. Bu çerçevede Bilgehanelerimiz ve Lise Medeniyet Akademilerimiz gibi birçok eğitim birimimizin yanında Genç KOMEK vasıtasıyla da onların eğitimlerine destek oluyoruz. Öğrencilerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da Genç KOMEK’in Yaz Okulu kayıtlarına ister uzaktan ister yüz yüze eğitim seçenekleriyle başvuru yapabiliyor. Verimli ve eğlenceli bir yaz geçirmek isteyen 7-14 yaş aralığındaki tüm öğrencilerimizi kayıt yaptırmaya davet ediyorum” ifadesini kullandı.

Eğitimler 10 Temmuz - 25 Ağustos tarihleri arasında

Genç KOMEK’e kayıt yaptıran öğrencilere “Dinimiz ve Değerlerimiz”, “Spor ve Sanat” eğitimlerinin yanı sıra el sanatları, akıl ve zeka oyunları, tiyatral etkinlik gibi birçok alanda eğitim verilecek. Öğrenciler 10 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında 7 haftalık, günlük 4’er saatlik eğitimlerle haftada 20 saat derslere katılacak. Yüz yüze eğitimlere katılan gençlere seçecekleri branşlarda eğitim materyalleri paket olarak verilecek. Çevrim içi eğitimlere Konya’dan kayıt yaptıran gençler materyallerini seçtikleri kurs merkezinden alabilecekken, il dışından kayıt olanlara ise kargo ile gönderilecek.

Genç KOMEK uzaktan eğitim

Bir gelenek haline gelen Genç KOMEK Yaz Okulu’nda, uzaktan eğitimler bu yaz da devam edecek. Tamamı interaktif ve öğrenciyle etkileşimin hiç kesilmediği eğitimler, birbirinden faydalı etkinliklerle çocuklarla buluşacak. Yapılacak yarışmalarda devam durumu, puanlama kriteri gibi uygulamaların sonucunda başarı gösteren öğrenciler ödüllendirilecek. Eğitim sonunda sürpriz hediyeler öğrenciler ile buluşacak. Bu yaz Balkanlarda da Genç KOMEK faaliyetleri, yüz yüze ve çevrim içi olarak yürütülecek. Kur’an-ı Kerim, Değerler Eğitimi, Geleneksel Türk Sanatları, spor ve sanat branşlarında eğitimler verilecek, şehir içi gezileri ve yüzme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Yüz yüze eğitimler

Genç KOMEK’te bu yaz döneminde yüz yüze eğitimlerde açılacak branşlar şu şekilde: “Akıl ve zeka oyunları, algoritma, arduino, kodlama, oyun temelli matematik, Elif-Ba, Kuran-ı Kerim, etkileşimli ve hızlı okuma, gastronomi, işaret dili, drama, tiyatral etkinlik, resim, İngilizce, bağlama, gitar, kalimba, keman, ukulele, jimnastik, geleneksel oyunlar, halk oyunları, okçuluk, ip sanatı, taekwondo, ahşap maket boyama-el işi etkinlikleri, el işi teknikleri, etamin, makrome, taş boyama, ahşap maket boyama, boncuk boyama, seramik hamuru, örgü seti, elmas boncuk işleme, kil seti”

Çevrim içi eğitimler

Çevrim içi eğitimler ise şunlardan oluşuyor; “Ahşap maket boyama, el işi etkinlikleri, akıl ve zeka oyunları, algoritma, bilgisayar destekli görsel tasarım, el işi teknikleri, Elif-ba, etamin, etkileşimli ve hızlı okuma, felsefe (p4c) eğitimi, İngilizce, kodlama, Kuran-ı Kerim, makrome, oyun temelli matematik, resim, ip sanatı, sketchup, taş boyama, ahşap maket boyama, boncuk boyama, seramik hamuru, tiyatral etkinlik, örgü seti, elmas boncuk işleme, kil seti”

Yüz yüze eğitimlerde Konya merkez ve ilçelerden, çevrim içi eğitimlerde tüm Türkiye’den, çevrim dışı eğitimlerde de tüm dünyadan kayıt yaptırılabilecek Genç KOMEK Yaz Okulu’na başvurular 6-19 Haziran 2023 tarihleri arasında www.konya.bel.tr ile www.komek.org.tr adresleri üzerinden olacak.