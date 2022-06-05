Genç KOMEK Yaz Okulu’na kayıtlar başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin merkez ve ilçelerde yüz yüze ve uzaktan eğitimle gerçekleştireceği Genç KOMEK Yaz Okulu’nda 7-14 yaş arası binlerce öğrenciye “Dinimiz ve Değerlerimiz”, “Spor” ve “Sanat” eğitimleri verilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Genç KOMEK bünyesinde Konya genelinde gerçekleştireceği Yaz Okulu kayıtları başlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç KOMEK’in öğrencilere hem eğlenceli hem de eğitici bir yaz tatili geçirme imkanı sunduğunu ifade etti. Genç KOMEK’in bu yaz döneminde de yüz yüze ve uzaktan eğitim seçenekleri ile çocuklarla buluşacağını kaydeden Başkan Altay, tatillerini en güzel şekilde değerlendirerek kendisini geliştirmek isteyen 7-14 yaş aralığındaki tüm öğrencileri 6-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek kayıtlara başvurmaya davet etti. “Dinimiz ve Değerlerimiz”, “Spor” ve “Sanat” başlıklarında eğitim verecek Genç KOMEK’e kayıt yaptıran öğrencilere 4 Temmuz-26 Ağustos tarihleri arasında 7 haftalık, günlük 4’er saatlik eğitimlerle haftada 20 saat ders verilecek. Yüz yüze eğitimlere katılan gençlere seçecekleri branşlarda eğitim materyalleri paket olarak verilecek.

"Çocuklar oyun kamplarında doyasıya eğlenecek"

Sabah ve öğle olmak üzere iki grup şeklinde planlanan dersler çerçevesinde yüz yüze eğitimler merkez ve ilçelerdeki KOMEK ve ASEM binalarında işlenecek. Öğrencilerin Dutlukır ve Kent Ormanı’ndaki Genç KOMEK oyun kamplarında; halat çekme oyunu, survivor parkuru, bisiklet eğitim alanı, okçuluk eğitim alanı, bocce eğitim istasyonu, kazı alanı, sihirli labirent, çubuk yakalama oyunu, mantar toplama oyunu, kuyruk yakalama, ilk yardım etkinliği, kale oyunu, AFAD etkinliği, golf gibi keyifli oyunlarla unutulmaz anlar geçirmesi hedefleniyor. Öğrenciler ayrıca Taşkent ve Beyşehir ilçelerindeki kamp alanlarında da 2 gece 3 gündüz olacak şekilde yatılı kamplara katılacak. Yaş gruplarına göre hazırlanan yarışmalarda da dereceye girenlere ödüller verilecek.

Genç KOMEK uzaktan eğitim

Pandemi döneminde uzaktan eğitimlerle evlere misafir olan Genç KOMEK Yaz Okulu’nda, uzaktan eğitimler bu yaz da devam edecek. Tamamı interaktif ve öğrenciyle etkileşimin hiç kesilmediği eğitimler birbirinden faydalı etkinliklerle çocuklarla buluşacak. Elif-ba, Kur’an-ı Kerim, el sanatları, algoritma, sanat tasarım, bilgisayar kullanımı, drama, İngilizce, Japonca, Korece, Rusça, Fransızca, model uçak yapımı gibi birçok alanda eğitimler katılımcılarına çevrimiçi olarak sunulacak. Konya dışındaki diğer şehirlerinde ikamet eden öğrencilere eğitim paketleri adreslerine kargo yoluyla ücretsiz teslim edilecek.

Başarılı öğrencelere sürpriz hediyeler

Yapılacak yarışmalarda devam durumu, puanlama kriteri gibi uygulamaların sonucunda başarı gösteren öğrenciler ödüllendirilecek. Çevrimiçi derslere katılanlar isterlerse çevrimdışı derslere de kayıt yaptırarak eğitimden faydalanabilecek. Bu yaz Balkanlarda da Genç KOMEK faaliyetleri, yüz yüze ve çevrimiçi olarak yürütülecek. Kur’an-ı Kerim, Değerler Eğitimi, Geleneksel Türk Sanatları ve spor branşlarında eğitimler verilecek; şehir içi gezileri ve yüzme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Genç KOMEK uzaktan eğitime yurt dışından katılacak yabancı öğrenciler için de planlamalar yaptı. Çevrimdışı yapılacak eğitim videoları yanı sıra; İngilizce, Boşnakça, Arapça ve Rusça dillerinde çevirilerle Genç KOMEK’ten faydalanmak isteyenlerin hizmetine sunulacak. Yüz yüze eğitimlerde Konya merkez ve ilçelerinden, çevrimiçi eğitimlerde tüm Türkiye’den, çevrimdışı eğitimlerde de tüm dünyadan kayıt yaptırılabilecek Genç KOMEK Yaz Okulu’na başvurular 6-19 Haziran 2022 tarihleri arasında www.konya.bel.tr ile www.komek.org.tr adresleri üzerinden olacak.