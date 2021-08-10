Genç KOMEK öğrencileri yaz kamplarında deneyim kazanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’nun uzaktan ve yüz yüze eğitimlerinin yanında Kent Ormanı ve Meram Dutlukır Kamp Alanı’nda gerçekleştirdiği yaz kampları çocukların tatillerini verimli geçirmelerine katkı sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’nun Kent Ormanı’nda ve Dutlukır’da yaz kamplarına katılan öğrenciler, yaz tatillerini dolu dolu geçiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milli manevi değerlere sahip, donanımlı, modern dünyayla uyumlu gençler yetiştirmek için Genç KOMEK Yaz Okulu’nun 7-14 yaş aralığındaki binlerce öğrenciye yönelik faaliyetlerini sürdürdüğünü ve çocukların pandemi tedbirleri kapsamında hem uzaktan hem de yüz yüze eğitimlerle kişisel gelişimlerini artırdığını söyledi.

Başkan Altay, “Genç KOMEK Yaz Okulu’na katılan çocuklarımız; derslerin yanı sıra Kent Ormanı’nda ve Dutlukır Kamp Alanı’nda kurulan bisiklet, trafik, ilk yardım ve sağlıklı beslenme parkurlarında önemli bilgiler öğrenerek küçük yaşlarda bilinçleniyor. Ayrıca birbirinden eğlenceli oyun parkurlarıyla da eğlenceli bir tatil yaşamış oluyorlar. Yaz Okulu süresince toplamda 32 bin çocuğumuzu bu kamp bölgelerinde misafir edeceğiz. Pandemi dolayısıyla evlerinden çıkamayan, okullarına gidemeyen yavrularımızın zihninde güzel ve keyifli bir yaz izlenimi bırakmayı arzuluyoruz. Her şey yarınlarımızın teminatı yavrularımız için” ifadelerini kullandı.

Bu yıl ilk kez Genç KOMEK’e kayıtlı öğrencilerin küçük yaşta bisiklet eğitimi almaları ve bilinçlenmeleri amacıyla kurulan Bisiklet Trafik Eğitim Parkuru, çevre dostu bir parkur olarak öğrencilere hizmet veriyor. Bu parkurda bisiklet kullanım kurallarını ve trafik levhalarının anlamlarını öğrenen minik öğrenciler; kask, dizlik ve dirseklik gibi güvenlik önlemlerini aldıktan sonra trafik polisleri eşliğinde uygulama eğitimlerine katılıyor. Beyşehir Yolu üzerindeki Kent Ormanı’nda ve Meram Dutlukır Kamp Alanında 20 Ağustos’a kadar devam edecek kamplarda; halat çekme, okçuluk eğitimi, kazı alanı eğitimi, survivor parkuru, bocce, mantar toplama, bisiklet trafik eğitimi parkuru, trafik simülasyon parkuru, gol oyunu, ipli denge oyunu, çuval yarışı, çubuk yakalama oyunu, sandalye kapmaca, şapka oyunu, s.o.s oyunları oynayan öğrenciler, dinlenme zamanlarında ise sağlıklı beslenme, ilk yardım ve trafik konularında eğitimlere katılıyor.