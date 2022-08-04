Genç KOMEK öğrencileri şehrin kalbinde yolculuk yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu çerçevesinde “Şehrin Kalbinde Yolculuk” projesi ile 10-12 yaş grubu öğrencileri şehir merkezinde canlı tarih turuna çıkarıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu öğrencileri, “Şehrin Kalbinde Yolculuk” projesiyle canlı tarih turuna çıkarak Konya’nın tarihi şahsiyetlerini yakından tanıyor. Hazreti Mevlana, Alaaddin Keykubat, Celaleddin Karatay gibi Konya tarihinde iz bırakmış önemli şahsiyetler kendi mekanlarında öğrencilere tiyatral olarak anlatılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, zengin birikimiyle Konya’nın birçok önemli ismi tarih sahnesine çıkardığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak bu önemli şahsiyetleri yeni nesillerle buluşturmaktan dolayı son derece mutluluk duyduklarını ifade etti. Bu doğrultuda Genç KOMEK Yaz Okulu’nda başlatılan “Şehrin Kalbinde Yolculuk” projesi ile ilçelerden ve merkezden 10-12 yaş grubundaki öğrencileri canlı tarih turuna çıkardıklarını kaydeden Başkan Altay, “Gül Bahçesi’nde Mevlana Celaleddin Rumi, Şems Tebriz-i Türbesi’nde Şems, Kapu Camii’nde Ahi Evran, Karatay Medresesi’nde Celaleddin Karatay, İnce Minare’de Sahip Ata ve Alaaddin Cami avlusunda Alaaddin Keykubad kostümleri giyen tiyatro sanatçıları, tarihi şahsiyetin karakterine bürünerek ziyarete gelen çocuklara tiyatral olarak kendisi ve mekan hakkında bilgi veriyor” diye konuştu.

Proje çerçevesinde öğrenciler 10’ar kişilik gruplar halinde ve 15’er dakika aralıklarla ellerinde yol ve mekan bulma haritaları ile mekanları ve kendilerini bekleyen şahsiyetleri buluyor. 8 dakika süresince bulundukları mekanın özelliklerini ve şahsiyetin kim olduğunu dinleyen çocuklar daha sonra mekandan ayrılırken diğer mekana bir şifre ve materyal götürüyor. Günde 60 öğrenci canlı şehir turuna katılırken 26 Ağustos’a kadar devam edecek projede 2 binin üzerinde öğrencinin projeden faydalanması hedefleniyor.