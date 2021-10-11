Genç AKSES, öğrencileri 8. Konya Bilim Festivali’ne Götürdü

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyete geçen Genç Akşehir Kültür Sanat Eğitim ve Spor Merkezi (AKSES), Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Konya Bilim Festivali’ne Akşehirli öğrencileri götürerek eğitici bir gezi yapmalarını sağladı.

Akşehir’deki ortaokul ve liselerde öğrenim gören toplam 110 öğrenciyi hafta sonu Bilim Festivali’ne götüren Genç AKSES, öğrencilerin fuar alanını gezip, bilim merkezinde incelemelerde bulunmalarını ve eğitici bir gezi yapmalarına imkan sağladı. Uçak modeli yapımı, 3B yazıcı etkinlik alanları, uzay mekiği yapım atölyesi, astronomi gözlemleri, elektronik tasarım atölyeleri gibi alanlarda incelemelerde bulunan öğrenciler, bilim merkezi ziyaretinde de Planetaryum seansına girerek ‘Uzay ve Dönüşü’ konulu gösteriyi izledi.

Genç AKSES’in faaliyete geçmesi ile ilgili olarak bir açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehir’de ikamet eden gençlerimiz için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlamak, hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda gençlerimizin hayallerini desteklemek, gönüllülük çalışmalarını güçlendirmek, ülkemiz ve insanlık için yenilikçi fikirlere imkan tanımak, aktif bir hayat tarzını teşvik etmek amacıyla içerisinde sanat, kültür, spor, değerler ve dini eğitimlerin verileceği Genç AKSES; ilk faaliyetini Konya Büyükşehir Belediyemizce açılan Bilim Festivali’ne öğrencilerimizi götürerek gerçekleştirmiştir. Önümüzdeki günlerde Akşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi kompleksi içerisinde yer alan Genç AKSES Merkezi; kurslara ve faaliyetlerine başlayacaktır” diye konuştu.