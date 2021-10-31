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Geleneksel Türk ve İslam Sanatlarının kalbi Karatay’da atacak

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Geleneksel Türk ve İslam Sanatları alanında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

KONYA 31.10.2021, 10:53
Geleneksel Türk ve İslam Sanatlarının kalbi Karatay’da atacak

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Geleneksel Türk ve İslam Sanatları alanında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Binlerce yıllık geçmişiyle Türkiye ve dünyanın önemli yerlerinden birisi olan Karatay, önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete sunulan Karatay Termal Tatil Köyü’nde yapılacak olan sempozyum ise; Karatay Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle yapılacak.

Geleneksel Türk ve İslam Sanatlarının kalbi Karatay’da atacak

Geleneksel Türk ve İslam Sanatları alanlarında ülkemizin birbirinden önemli akademik isimlerin yanı sıra Cezayir, Özbekistan ve Azerbaycan’dan da bu alanda çalışma yapan veya eserler ortaya koyan sanatçılar, 3 gün boyunca katılımcıları sanata ve bilgiye doyuracak. Sempozyum; ‘Geleneğimiz ve Geleceğimiz’, ‘Geleneksel Sanatların Dünü ve Bugünü’, ‘Geleneksel Sanatların Günümüzdeki Sorunları’, ‘Geleneksel Sanatlarda Terminoloji’, ‘Geleneksel Sanatlar ve Zanaatlar’, ‘Geleneksel Sanatların Ustaları’, ‘Geleneksel Sanatlar Eğitimi’, ‘Geleneksel Mimari’, ‘Hat Sanatı’, ‘Tezhip Sanatı’, ‘Minyatür Sanatı’, ‘Kalemişi Sanatı’, ‘Çini Sanatı’, ‘Ebru Sanatı’, ‘Cilt Sanatı’ ve ‘Kaligrafi Sanatı’ gibi daha pek çok ana başlık etrafında yapılacak. Hem teorik hem de uygulamalı bir şekilde gerçekleştirilecek sempozyumda akademisyenler, sanatçılar ve alanında uzman isimler; birçok konuda bildiriler sunarak özellikle geçmişten günümüze kadar geçen zamanda geleneksel sanatların günümüz şartlarına uyumlu hale getirilmesini ve bu süreçte ortaya çıkan bir takım sorunları tartışacak. Ayrıca “1. Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz ve Ustalarımız Jürili Karma Sergisi” de sempozyum boyunca açık kalacak ve eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

"3 gün boyunca birbirinden kıymetli isimleri Karatayımızda ağırlayacağız"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, özellikle geleneksel sanatlara ömrünü adamış hocaların, ustaların ve akademik isimlerin tecrübelerinden faydalanılması ve bu birikiminin günümüze aktarılması bağlamında programın son derece önemli olduğuna vurgu yaptı. Başkan Kılca, “Anadolu’nun binlerce yıllık medeniyet yolculuğunda Karatay, çok önemli bir konumda yer alıyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu sorumluluk ve bilinçle hareket ederek, zengin ve köklü geçmişimizi gelecekle buluşturma adına önemli gayretler içerisindeyiz. Ecdadımızın yüzlerce yılda oluşturduğu ve bize aktardığı Geleneksel Türk ve İslam Geleneksel Sanatlarımızı tanıtmak amacıyla; bu alanlarda eser üreten ustalarımızı, araştırma ve inceleme yapan araştırmacılarımızı ve birbirinden kıymetli isimleri ‘1. Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz ve Ustalarımız” adlı sempozyum, çalıştay ve sergi programı kapsamında Karatay’ımızda ağırlayacağız. Çok heyecanlıyız çünkü ülkemizin yetiştirdiği ustalarımız ve hocalarımızın yanı sıra programımıza gönül coğrafyamızdan da birbirinden kıymetli isimler katılacak. 3 gün boyunca Karatay’ımız, özgün fikir ve birikimlerini bizlerle paylaşacaklar ve ortaya çıkacak makale ile bildiriler; bilimsel ilke ve değerler çerçevesinde daha sonra yayımlanacak. Programımıza katkı sunan ve emeği olan herkesi tebrik ediyorum” dedi.

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