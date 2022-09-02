GastroFest’te Akşehir coşkusu

Konya’nın zengin yemek kültürünü tanıtmak amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya GastroFest’e katılarak stant açan Akşehir İlçe Belediyesi, coğrafi işaretli gurme tatları ve Nasreddin Hoca’sıyla açılış gününde yerini aldı.

Kalehan Ecdat Bahçesi’ndeki GastroFest’te ilk günden itibaren yoğun ilgi gören Akşehir Belediyesi standında ikramlar yapıldı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta gurme lezzetleri tatmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Stantta temsili Nasreddin Hoca da ziyaretçileri karşılayarak kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle bol bol fotoğraf çektirdi. Akşehir Belediyesi standını, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya protokolü, ünlü şefler ve binlerce misafir ziyaret etti.

Konya GastroFest’in ikincisine katıldıklarını ifade eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Konya GastroFest’te biz de Akşehir Belediyesi olarak yerimizi almış bulunmaktayız. Akşehir’imiz tarihi ve kültürel potansiyelinin yanında, yemek kültürüyle de zenginliğe sahiptir. Burada şehrimizin yöresel coğrafi işaretli ürünleri olan Tandır Kebabımız, Peynir Baklavamız, Akşehir Hersemiz, Tahinli Pidemiz, coğrafi işaret başvurusu devam eden Mercimekli Bükmemiz ve Akşehir Kirazı Lokumunu tanıtmak için üstün gayretler gösteriyoruz. Tüm misafirlerimizi ve Akşehirli hemşehrilerimizi yöresel ürünlerimizi tatmaya davet ediyorum. Bu vesileyle bu organizasyona ev sahipliği yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyorum” dedi.