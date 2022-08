Fiziki Belediyecilik faaliyetleri Selçuklu’ya değer katmaya devam ediyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi sürdürdüğü fiziki belediyecilik çalışmalarıyla ilçenin yaşam kalitesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi sürdürdüğü fiziki belediyecilik faaliyetleri ilçeye değer katmaya devam ediyor. Bu çerçevesinde sezon başında planlanan asfalt çalışmaları hem dış hem de iç mahallerde aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler planlamalar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu’da sıcak asfalt çalışmaları Bedir Mahallesi Akbulut, Şairan, Gökal ve Sedefköy sokak ile devam etti. Toplamda 7 bin 644 metrekare uzunluğundaki alanda çalışmalarını tamamlayan ekipler bin 450 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra Selçuklu Belediyesi Fen İşleri’ne bağlı ekipler Sakarya Mahallesi Nebiler, Rabia, Moğullar sokak ve Mevsim Caddesinde çalışmalarına devam ediyor.

“Çalışmalarımızla ilçemizin yaşam standardını yükseltiyoruz”

Selçuklu’da ilçe sakinlerinin yaşam kalitesi ve konforunu önceleyen çalışmalarını her alanda yürüttüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Fen İşleri çalışmaları hizmet planlamamızda önem verdiğimiz öncelikli faaliyet alanlarımız arasında yer alıyor. Bu bağlamda ekiplerimiz planlamalar dahilinde ana arterler başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunanyollarda yenileme ile asfalt kaplama çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. Selçuklu’nun altyapı çalışmalarına büyük önem veriyor, ilçemizin standardı her geçen gün yükselmesi için gayret gösteriyoruz. Hizmetlerin doğru ve zamanında ulaşmasına büyük önem veriyoruz. Bu noktada ilçemizin standardının yükselmesi için özverili bir şekilde çalışan ekiplerimize, belediyemiz ile hemşehrilerimiz arasında adeta bir köprü görevi gören ve hizmet planlamamıza yön veren muhtarlarımıza ve desteklerini her daim yanımızda hissettiğimiz hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu uyum ilçemizin marka değerini arttırmaya devam edecek, Selçuklu her alanda Türkiye’ye örnek olmaya devam edecek” dedi.