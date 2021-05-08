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Fırtına çatıdaki kiremitleri savurdu

Konya’nın Kulu ilçesinde kısa süreli etkili olan fırtına evin çatısındaki kiremitleri yerinden savurdu.

KONYA 08.05.2021, 18:58
Fırtına çatıdaki kiremitleri savurdu

Konya’nın Kulu ilçesinde kısa süreli etkili olan fırtına evin çatısındaki kiremitleri yerinden savurdu.

Kulu’da kısa sürede etkisini gösteren şiddetli fırtına Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bulunan bir evin çatısındaki kiremitleri savurdu. O esnada evin etrafında kimsenin olmaması yaşanabilecek bir tehlikeyi önledi. Ev sahibi Nofel Dağ evde olduğunu belirterek, “Kısa sürede hava birden karardı. 15 dakikalık kısa süreli şiddetli tozlu fırtına esmeye başladı. Çatı kaplamaları olan ziftli kağıtlar ve kiremitleri çatıdan süpürerek aşağıya yığdı. Bütün 3 odalı yerin çatısının tamamını yere indirdi. Kısa süreli şiddetli fırtına beni yaklaşık 2 bin 500 ya da 3 bin liralık zarara uğrattı. Allah başka afetler göstermesin. Buna da şükür, iyi ki o esnada kilerin ve kömürlüğün dışında kimse yoktu. Değilse çatıdan fırlayan kiremitler başlarına düşerek yaralar veya öldürebilirdi” diye konuştu.
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