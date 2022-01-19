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“Fikrin Varsa Adres Belli” projesine başvurular başladı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından uygulanan ve yeni fikirlerin hayat bulduğu “Fikrin Varsa Adres Belli” fikir destek programına başvurular başladı.

KONYA 19.01.2022, 11:58
“Fikrin Varsa Adres Belli” projesine başvurular başladı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından uygulanan ve yeni fikirlerin hayat bulduğu “Fikrin Varsa Adres Belli” fikir destek programına başvurular başladı.

Selçuklu Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve şehrin yeni fikirlerle buluşmasına vesile olan “Fikrin Varsa Adres Belli” proje destek programı 2022 yılında da şehre değer katacak projelerin adresi olacak. 2022 proje destek programı başvuru konuları "İnovasyon", "Üretim", "İstihdam", "Medeniyet- Kültür Sanat", "Sağlık" ve "Çevre- Şehir ve Estetik" olmak üzere 5 ana başlıkta şekilleniyor. Belirlenen konu başlıklarından bir tanesini seçen proje sahipleri projelerini hazırlayıp belediyeye sunacak. Proje destek programı Selçuklu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından oluşturulan proje değerlendirme ekibi inceledikleri projeler arasından destek almaya hak kazanacak projeleri belirleyecek. 17 Ocak’ta başlayan fikir destek programına son başvuru tarihi 14 Şubat 2022 olarak belirlendi. Selçuklu sınırları içinde ikamet eden gerçek ve tüzel kişiler program ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve başvuru formuna, www.selcuklu.bel.tr adresinden ulaşabilirler.

“Bir fikrim var diyen herkese kapımız açık”

“Fikrin Varsa Adres Belli” programı şehrin yönetimine ve yaşam kalitesine katkı sunmak için çok önemli bir imkan diyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı programı 6 yıldır başarıyla sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, “İlçemizde yaşayan her bir sakinimizin fikri bizim için çok kıymetli. Bu fikir alışverişinden hareketle çok güzel işlere imza attık ve bundan sonraki süreçte de bu verimlilikten hareketle proje destek programımızı sürdürüyoruz. Fikir destek programı ile girişimcilerimize ilçemizin kalkınması için proje ve hayallerini gerçekleştirme noktasında yardımcı oluyoruz. Bu amaç doğrultusunda ilçemizde yaşayan bütün hemşehrilerimizden, kamu kurumlarından, derneklerden, odalarımızdan, üniversitelerimiz ve okullarımızdan yeni dönem için projelerini bekliyoruz. İnanıyoruz ki her fikir çok önemli kapıları aralamamızda bizlere yol gösterecektir. “Fikrin Varsa Adres Belli” programımızın tüm ülkemize, şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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