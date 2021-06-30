Evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kadın yakalandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar kapsamında Ç.E. (42) isimli kadının Kuşçu Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla eve baskın yapıldı. Evde ve bahçede yapılan aramada 24 kök ekili Hint keneviri ile 30 gram esrar maddesi ele geçirildi. Hint kenevirleri imha edilirken, esrar maddesine de el konuldu. Şüpheli gözaltına alınarak yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.