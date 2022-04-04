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Mart ayı ithalatı 30,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ithalat rakamında enerji ithalatı önemli bir yer tutuyor.
Mart ayında ihracat geçtiğimiz yılın Mart ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek Mart ayı ihracat rakamı oldu.
Eriyen kar suları, su kaynaklarına umut oluyor
Konya ve çevre ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından dağlardaki erimeye başlayan kar, Delimahmutlu çayındaki suların yükselmesine neden oldu.
KONYA 04.04.2022, 11:06
Konya ve çevre ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından dağlardaki erimeye başlayan kar, Delimahmutlu çayındaki suların yükselmesine neden oldu.
Son yıllarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Konya Ovası’nda bu yıl etkili olan kar yağışlarının baraj, göllerdeki su kaynaklarını önemli ölçüde beslemesi bekleniyor. Konya’nın Halkapınar ilçesinde bulunan Toros dağlarının yamaçlarındaki Delimahmutlu çayı eriyen kar sularıyla birlikte su seviyelerinin yükselmesine neden oldu.