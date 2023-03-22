Ereğli’de Zabıta’dan ramazan öncesi denetim

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesi iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Özellikle Ramazan ayı öncesinde işletmelerin daha hassas davranmaları noktasında denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri; hijyen, fiyat-gram uyumu, ürünlerin son tüketim tarihi, fahiş fiyat ile ilgili konularda incelemelerde bulundu. Uyulması gereken hususlar noktasında uyarılar yapan zabıta ekipleri, uyarılar dikkate alınmadığı takdirde ceza-i işlem uygulanacağını işletmelere bildirdi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu tarafından hiçbir vatandaşının mağdur olmaması ve huzurla alışveriş yapmalarına imkan sağlanması için ekiplere tam yetki verildi. Yapılan denetimler neticesinde uygunsuz bir duruma rastlamayan ekipler, işletmelere hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.