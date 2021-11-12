Ereğli’de yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun 2014’te Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde yapılacağı sözünü verdiği yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 2014 yılında Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde yarı olimpik yüzme yapılacağı sözü vermişti. Seçim sürecinden sonra yarım kalan o proje bugün gerçeğe dönüştü. Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde yarı olimpik yüzme havuzunun ilk temelleri atıldı.

Havuz çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Oprukçu, “2014’te yarım kalan hizmetlerimizden bir tanesini daha tamamlamaya başladık. Bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde Ereğlimize bir yüzme havuzu kazandıralım diye yaptığımız çalışmanın da şimdi Allah’ın izniyle grobetonunu attık. Duvarlarıyla birlikte yarı olimpik bir yüzme havuzu, Ereğlimiz için hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Ereğli bu vesileyle bir tesis daha kazanmış olacak. İnşallah buradan tüm hemşerilerimiz, özellikle de geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ve çocuklarımız faydalanacaklar” ifadelerini kullandı.