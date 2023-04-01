Ereğli’de TOKİ Parkı yenilendi
KONYA’NIN EREĞLİ İLÇE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN DEVAM EDEN PARK YENİLEME ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE TOKİ PARKI’NIN OYUN GRUPLARI VE BANK YENİLEMESİ İLE ZEMİN DÜZENLENMESİ TAMAMLANDI.
Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden park yenileme çalışmaları çerçevesinde TOKİ Parkı’nın oyun grupları ve bank yenilemesi ile zemin düzenlenmesi tamamlandı.
Yunus Emre ve Şehitler Parkı gibi Ereğli’nin 2 parkını, daha modern hale dönüştürmek için çalışmalarına devam eden Ereğli Belediyesi diğer yandan da mahalle parklarının zeminini düzenleyerek oyun grupları ve banklarının yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ereğli’ye yakışan park alanları oluşturmaya kararlı olduklarını ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Huzur şehri Ereğli’nin inşası çok önemli. Bu noktada irili ufaklı her detayı önemsiyor, yapılması gereken ne varsa yapmaya özen gösteriyoruz. Bu nedenle parklarımızın da düzenli olmasına dikkat ediyoruz. Hemşehrilerimizin, öncelikle çocuklarımızın mutlu ve huzurlu oldukları parklarımızın yenilenmesi gereken kısımlarını yenilemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.