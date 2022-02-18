Ereğli’de tekstil atıkları kumbaralar sayesinde geri dönüşecek

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, Sıfır Atık Projesi kapsamında ana güzergahlar ve toplu yaşam konutlarının bulunduğu alanlar başta olmak üzere 68 ayrı noktada Tekstil Atıkları Geri Dönüşüm Kumbaraları yerleştirildi.

Geri kazanılabilir atıklar kaynağında ayırma projesi ile geri dönüşebilir tekstil ürünleri içeriğinde her türlü giysi, ayakkabı ve çanta gibi tekstil malzemeleri atılabilecek. Kumbarada biriken atıklardan kullanılabilir durumda olanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak, kullanılamaz durumda olanlar ise tekstil hammaddesi olarak geri dönüşüme kazandırılacak.

“Atıklar geri dönüşümle yarar sağlayacak”

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Toplum olarak atıkların geri dönüşüm gerekliliği ve önemi noktasında bilinçlenmeli ve atıklarımızın ekonomimize katkı sağlayacağı gerçeğini bilmeliyiz. Belediye olarak Sıfır Atık Projesi kapsamında gerekli adımları atıyoruz. Bu noktada Ereğli’mizde ana güzergahlar ve toplu yaşam konutlarının bulunduğu alanlar başta olmak üzere 68 ayrı noktada Tekstil Atıkları Geri Dönüşüm Kumbaraları yerleştirdik. Bu sayede hemşerilerimizin kullanmadığı tekstil malzemelerinin, Tekstil Atıkları Geri Dönüşüm Kumbaraları aracılığıyla kullanılabilecek olanları ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ulaştırılacak, kullanılmayacak olanlar ise hammadde olarak kullanılması için sanayimize kazandırılacak. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Ereğli’mize, ülkemize ve ekonomimize katkısı olacak, insanımızın yararına olacak her projeyi hayata geçirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.