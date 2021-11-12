Ereğli’de sokak hayvanları kısırlaştırılıyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, toplum ve hayvan refahı gözeterek sokak hayvanlarını toplayarak muayenelerini yapıp kısırlaştırdıktan sonra alındıkları ortamlarına geri bırakılıyor.

Ereğli Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Şubesi, toplum ve hayvan refahı gözeterek 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre sokak hayvanları topluyor. Muayeneleri yapılan sokak hayvanları, kısırlaştırıldıktan sonra, iç-dış parazit ilaçları ve kuduz aşıları uygulanıyor ve ardından çip ve küpelerini takılıp alındıkları ortamlarına tekrar bırakılıyor. Belediyeden yapılan açıklamada, kısırlaştırılan hayvanların daha uysal bir hal alarak yaşamlarını devam ettirdikleri, toplum sağlığı ve güvenliği adına da olumlu etki gösterdiği belirtildi. Aynı zamanda sokak hayvanları için belediye tarafından şehrin belirli noktalarına bırakılan Sokak Hayvanları Beslenme Odaklarına düzenli olarak mama bırakılarak sokak hayvanlarının beslenmeleri sağlanıyor.

“Doğa hepimizin ortak kullanım alanı"

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Ereğli Belediyesi olarak huzur şehri Ereğli’yi inşa etme noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin yanı sıra sokak hayvanlarımızın alıştıkları ortamlarda yaşamlarını devam ettirmesine olanak sağlamak, bunu sağlarken de hemşerilerimizin huzurunu bozmamalarına özen göstermek adına belediyemiz tarafından sokak hayvanlarının kısırlaştırılma işlemini gerçekleştiriyoruz. Doğa hepimizin ortak kullanım alanı bunu gözeterek gerçekleştirdiğimiz kısırlaştırma işlemi ile birlikte şehrimizin belirli noktalarına bıraktığımız Sokak Hayvanları Beslenme Odakları’na düzenli olarak mama ve su bırakarak sokak hayvanlarının da beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların ihtiyaçlarını karşılamayı çok önemsiyoruz. Bu noktada hemşerilerimizden de sokak hayvanlarının da doğa içerisinde yaşam hakkına saygı göstereceklerine ve bize bu noktada yardımcı olacaklarına olan inancım tamdır. Allah’ın izniyle hep birlikte huzur şehri Ereğli inşa edeceğiz ve gelecek nesillerimize yaşanabilir bir Ereğli ve güzel bir miras bırakacağız” dedi.