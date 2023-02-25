Ereğli’de parklar yenileniyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi parkları düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde Ereğli Belediyesi ekipleri Şehitler Parkı’nda düzenleme yapıyor. Ekipler, eskiyen bankları, oyun gruplarını, aydınlatma araçlarını, park içi ve etrafındaki parke taşları ile bordürleri yenileme çalışmalarının yanı sıra peyzaj çalışması da gerçekleştiriyor. Yeşili koruyarak parkları modern bir görünüme kavuşturmak adına çalışmalarına devam eden Ereğli Belediyesi, Şehitler Parkı’nı yeni görüntüsüyle vatandaşlar için cazibe merkezi haline dönüştürecek.