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Ereğli’de pandemi nedeniyle kaldırılan banklar yerlerine yerleştiriliyor

Konya’nın Ereğli ilçesinde pandemi tedbirleri kapsamında yerlerinden sökülen banklar, normalleşme kararıyla beraber tekrar yerlerine monte ediliyor.

KONYA 02.07.2021, 13:39
Ereğli’de pandemi nedeniyle kaldırılan banklar yerlerine yerleştiriliyor

Konya’nın Ereğli ilçesinde pandemi tedbirleri kapsamında yerlerinden sökülen banklar, normalleşme kararıyla beraber tekrar yerlerine monte ediliyor.

Ereğli İlçe Belediyesi, pandeminin başladığı günlerde alınan korona virüs tedbirleri kapsamında meydan ve parklarda bulunan bankları sökmüştü. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz normalleşme kararları kapsamında sökülen bankları yerlerine monte etmeye başladı. İlçe merkezindeki meydan ve parklara sökülen banklar belediye ekipleri tarafından tek tek yerine konuldu.
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