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Ereğli’de organik tarım ile ilgili dev adım

Konya’nın Ereğli ilçesinde 5 milyon 300 bin metrekarelik bir alanda yapılacak organik tarım projesi ile ilgili Ereğli Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

KONYA 28.03.2022, 14:41
Ereğli’de organik tarım ile ilgili dev adım

Konya’nın Ereğli ilçesinde 5 milyon 300 bin metrekarelik bir alanda yapılacak organik tarım projesi ile ilgili Ereğli Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol imza programına Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gönenci, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Türkmen, Necmettin Erbakan Ünversitesi Genel Sekreteri Abdullah Ecevit Öksüz, Ereğli Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özkoç ve STK Temsilcilerinden oluşan bir heyet katıldı.

“Ereğlimize hayırlı uğurlu olsun”

Programda açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Ereğli Belediyesine irtifak hakkı tesis edilen 5 milyon 300 bin metrekarelik bir alanın Ereğli’de organik tarıma açılması ile ilgili üniversite, belediye işbirliğini temin ve tesis edecek bir protokolün imza programını gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah atılan imzalar ile Ereğlimiz çok önemli bir üretim havzası hüviyetine katkı sağlanacak ve istihdam imkanı sağlayacak önemli bir alana kavuşacak. Bu alanın belediyemize tesisi yoğun bir çaba ve gayretle oldu. Bu gayretimize destek veren öncelikle değerli Rektörümüz Cem Zorlu beye, Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanımız Metin Kıratlı beye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum beye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay beye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ne düşünüyor, ne yapıyorsak da memleketimizin hayrına, milletin hayrına ve hemşerilerimizin geleceği için yapıyoruz. Ereğlimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Ereğli’de hem istihdam oluşacak hem de farklı bir tarım anlayışı gelecek"

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ise, “Bugün önemli bir gün gerçekten. Ereğli’nin ziraatına, tarımına katkı sağlayacak bir protokol imzalama törenini gerçekleştirdik. Bu bir süreç tabi, hamdolsun bugün olumlu sonuçlandı, bu süreçte Belediye Başkanımız Hüseyin Oprukçu’nun büyük gayreti var kendisine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanı hemşerimiz Metin Kıratlı beye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum beye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay beye ayrıca teşekkür ediyorum. Ereğli Belediye Başkanımızla ilgili şu konuda desteklerinin altını çizmek istiyorum; Ereğli’deki üniversitemiz, kampüsümüz ile ilgili ne varsa, belediyemizin ulaşabileceği, katkı sağlayacağı her alanda bize destek oluyor, bu nedenle ayrıca teşekkür ediyorum. Ereğli’de hem istihdam oluşacak hem de farklı bir tarım anlayışı gelecek. Organik tarım gerçekten katma değeri çok yüksek bir tarım, bizim derdimiz bu. İki önemli kurumun enerjisini bir araya getirdiğinde ne türlü bereketli ve hayırlı işlerin çıktığını bu projede görmüş olacağız. İnşallah hayra vesile olur ve bu bir başlangıç olur. Biz Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak bilgi, birikimimizi Ereğlimiz için hangi alanda olursa olsun kullanmaya her zaman hazır olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu protokolün Ereğlimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imza töreni gerçekleştirilerek program tamamlandı.

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