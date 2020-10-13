Ereğli’de okul servislerine denetim
KONYA'NIN EREĞLİ İLÇE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, POLİS VE JANDARMA KUVVETLERİ İLE BİRLİKTE OKULLARIN AÇILMASIYLA FAALİYETLERİNE BAŞLAYAN OKUL SERVİSLERİNDE COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.
Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polis ve jandarma kuvvetleri ile birlikte okulların açılmasıyla faaliyetlerine başlayan okul servislerinde covid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.
Denetimleri titizlikle yürüttüklerine vurgu yapan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Covid-19 tedbirleri kapsamında hemşehrilerimizin sıklıkla hizmet aldığı işletmelerimiz, pazar yerlerimizde belirli periyotlarda denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında okullarımızın örgün öğretime başlamasıyla birlikte okul servisleri denetimlerimizi de gerçekleştiriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın okullarına güvenle ulaşmalarını sağlayan servislerimizin covid-19 tedbirlerine de uyacaklarına olan güvenimiz tamdır. Bu noktada hiçbir şekilde taviz vermeyeceğimizi belirterek yavrularımız için 2020-2021 eğitim öğretim yılının hayırlı, uğurlu olmasını ve başarılı bir yıl geçirmelerini dilerim” dedi.
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