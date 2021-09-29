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Ereğli’de okul servis araçlarına denetim
Konya’nın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin can güvenliğinin daha etkin sağlanmasına yönelik okul servis araçları denetledi.
KONYA 29.09.2021, 13:25
Konya’nın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin can güvenliğinin daha etkin sağlanmasına yönelik okul servis araçları denetledi.
Ereğli’de okul servis araçlarına yapılan denetimlerde, 1 sürücüye Karayolları Trafik Kanunun 91. Maddesi gereğince sigortasız yolcu taşımacılığı yapmaktan, 1 sürücüye yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmaktan, 5 sürücüye film cam ve 2 sürücüye ’DUR’ lambası yanmayan araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ekipler tarafından sürücülere Covid-19 kuralları kapsamında, okul servis araçlarının temizliğine özen gösterilmesi, dezenfektan, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiği de hatırlatıldı.