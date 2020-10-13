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Ereğli’de okul servis araçları denetleniyor

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE OKUL SERVİS ARAÇLARINDA DENETİMLER BAŞLADI.

KONYA 13.10.2020, 16:50
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Ereğli’de okul servis araçları denetleniyor

Konya’nın Ereğli ilçesinde okul servis araçlarında denetimler başladı.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında okullarda yüz yüze eğitimin kısmen başlaması ile Ereğli’de öğrencilerin can ve mal güvenliğinin daha etkin sağlanmasına yönelik okul servis araçlarının denetimi yapılıyor. Denetimler, emniyet, jandarma, milli eğitim ve belediye görevlileri tarafından gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, 1 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan trafik ceza tutanağı düzenlendi. Ayrıca Covid-19 kuralları kapsamında okul servis araçlarında temizliğe özen gösterilmesi gerektiği vurgulanarak, dezenfektan, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması istendi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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