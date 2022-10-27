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Ereğli’de okul servis araçları denetlendi
Konya’nın Ereğli ilçesinde öğrencilerin can güvenliğinin daha etkin sağlanmasına yönelik okul servis araçları denetlendi.
KONYA 27.10.2022, 10:07
Konya’nın Ereğli ilçesinde öğrencilerin can güvenliğinin daha etkin sağlanmasına yönelik okul servis araçları denetlendi.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde okul servis araçlarında gerekli belgelerin yanı sıra bakım onarım takip formu, dur lambası, filim cam, emniyet kemeri kullanımı ve diğer belgelerin kontrolü yapıldı. Denetimlerde 15 adet okul servis aracı, 1 adet yolcu minibüsü denetlendi ve toplam 6 sürücüye idari para cezası uygulandı. Öğrenci ve sürücülerin güvenliği için trafik denetimlerinin her noktada devam edeceği bildirildi.