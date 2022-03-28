Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu’nun katılımıyla, Ereğli’de NEÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı.

Merkezin açılış töreninde konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Ereğli açısından önemli olduğunu belirterek, “Böyle bir merkezin devlet kurumu kontrolünde burada açılması çok önemli. Burayı bize Ereğli Belediye Başkanımız Hüseyin Oprukçu tahsis etti. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de merkezimizi tamamlayarak hizmet vermeye hazır hale getirdik. Bundan sonra kreşimizi de en kısa süre içerisinde açacağız inşallah” dedi.

Merkezin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür eden NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, açılışın hayırlara vesile olmasını temenni etti. Konuşmanın ardından kurdele kesimi yapılarak merkezin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Rektör Cem Zorlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ve protokol üyeleri merkez hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu. Tüm yaş gruplarına psikolojik danışma hizmeti sunulacak merkezde, öğrenciler için kariyer planlaması ve kariyer gelişimi için de destek verilecek.