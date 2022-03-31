Ereğli’de Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

Konya’nın Ereğli ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin gereği üç ayda bir toplanan koruma kurulunun 2022 yılı birinci toplantısı Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı ve Koruma Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Akkiraz başkanlığında Ereğli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde yapıldı. Toplantıda, suça bulaşmış ve suçtan zarar gören üç çocuk yükümlünün eğitim durumları değerlendirilerek, eğitimlerini tamamlamaları için gerekli desteğin sağlanması, tekrar suça bulaşmamaları ve topluma uyum sağlamaları konusunda karşılaştıkları sorunların giderilmesi amacıyla danışmanlık tedbirlerinde yararlanmaları hususları görüşüldü. Toplantıda, kurula başvuruda bulunan ve denetimli serbestlik tedbiri altında olan yükümlülerle, eski hükümlülerin talepleri ve gerçekleştirilebilecek projeler değerlendirildi. Yükümlülerin iş taleplerinin takip edilmesi, Koruma Kurulu üyelerinin desteğiyle ihtiyaç sahibi yükümlülere yapılan yardımlar hakkında bilgilendirme yapılması, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce çocuk-genç yükümlülerin yeniden suç işlemesini önlemek amacıyla yapılan çalışmalar ve madde bağımlılığı ile ilgili Ereğli’de yapılan çalışmalar görüşüldü.

Toplantıya cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı ile Koruma Kurulu üyeleri katıldı.