Ereğli’de Korkut Ata Sosyal Tesisleri’nde restorasyon hızla devam ediyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, taş evlerde restorasyon çalışmalarına devam ediyor.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından şehrin merkezinde yer alan Taş Evler, Korkut Ata Sosyal Tesisleri olarak Ereğlililerin hizmetine sunulacak. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Taş evler, 1937 yılında yaptırılan ve Sümerbank işçilerinin kullandığı lojmanlardır. Daha sonra bu yapılar sahipsiz olduğu için atıl hale gelmiş ve hemşerilerimiz için tehlike de arz eden bir yer haline dönüşmüştür. Daha önceki Belediye Başkanlığı dönemimizde benzer durum Oğuz Ata Sosyal Tesisleri bulunduğu yer için de mevcuttu. Ancak biz o yeri yapısına uygun olarak düzenledik ve hemşerilerimizin kullanabileceği güzel bir sosyal alana dönüştürdük. Şimdi de aynı kararlılıkla Taş Evler de yapacağımız Korkut Ata Sosyal Tesisleri ile bu atıl bölgeyi hemşerilerimizin kullanabilecekleri sosyal alanlara çevirmek suretiyle Ereğli’nin geleceğine armağan edeceğiz. Huzur şehri Ereğli amacıyla çıktığımız yolda Ereğli’nin gelecek yüzyılını inşa etmeye kararlıyız. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca 2014’te Taş Evler’de Korkut Ata Sosyal Tesisleri’ni yapacağımızı belirtmiştim. Bu manada Allah’ın izniyle bir sözümüzü daha yerine getirmenin onurunu ve gururunu hep birlikte yaşayacağız” dedi.