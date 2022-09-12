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Ereğli’de jandarmadan okul servislerine denetim
Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri okul servislerini denetledi.
KONYA 12.09.2022, 16:01
Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri okul servislerini denetledi.
Ereğli’de öğrenci taşıyan okul servislerinin denetimleri gerçekleştirildi. Son dönemde meydana gelen toplu taşıma araçlarının karıştığı trafik kazaları başta olmak üzere, 2022-2023 eğitim öğretim yılının açılması ile birlikte İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan trafik güvenliği eylem planı çerçevesinde Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri tarafından okul servislerinde kontroller yaptı. Yapılan kontrollerde sürücü ve öğrencilere, trafik güvenliği, emniyet kemeri takma ve servis araçlarına inme binme konularında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirilmelerde bulunuldu.
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