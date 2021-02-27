Ereğli’de jandarmadan denetim ve radar uygulaması

Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından denetim ve radar uygulaması gerçekleştirildi.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, ilçeyi çevre il ve ilçelere bağlayan yollarda trafik kazaların azaltılmasına yönelik denetim ve radarlı hız kontrolleri artırıldı. Jandarma tarafından kazalarının yoğunlukla meydana geldiği Ereğli Halkapınar yolu ve Ereğli Zengen karayolunda hız limitini aşan sürücülere ceza ve denetimler yapılıyor. Her yıl onlarca kişinin trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybettiği ve sakat kaldığı yollarda, jandarma trafik timleri tarafından yapılan denetimlerle radar ve asayiş uygulamalarını artırmasıyla kazalarda azalma olduğu bildirildi. Uygulama yapan jandarma ekiplerin, hız limitini aşan araçları durdurarak sürücülere hız limitlerine göre 288 ila 1228 lira arasında değişen para cezaları uyguladığı kaydedildi.