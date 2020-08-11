Ereğli’de berber, kuaför ve güzellik salonlarına denetleme
EREĞLİ'DE ZABITA EKİPLERİ İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARINI DENETLEDİ.
Konya’nın Ereğli ilçesinde zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi.
Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde bulunan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetleyerek iş yerlerinde korona virüse karşı uygulanması gereken önlemler hakkında uyarılarda bulundu. Konuyla ilgili konuşan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, hemşehrilerinin sağlığını tehdit edecek unsurları en aza indirmeye özen gösterdiklerini belirterek, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce denetimlerimize titizlikle devam ediyoruz. Ülkemiz, milletimiz ve hemşehrilerimiz zor günler geçiriyor. Zorluk pandemi ile bağlı olarak gelişen Covid-19 rahatsızlığının su üzerine çıkmasıyla kaynaklanıyor, özellikle belirtelim. Ereğlimiz Covid-19 salgınının ilk algılandığı günden bu yana en riskli ve en sığ günlerini yaşıyor. O nedenle esnaflarımızdan ve hemşehrilerimizden Covid-19 tedbirlerine azami suretle uymalarını rica ediyorum" dedi.
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