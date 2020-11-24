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Ereğli’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

KONYA 24.11.2020, 14:59
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Ereğli’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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Konya’nın Ereğli ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtında düzenlenen programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet Genç tarafından çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde devam eden programda, emekli olan öğretmenlere çiçek ve şeref belgesi verilirken mesleğe yeni başlayan aday öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından tören sona erdi.
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