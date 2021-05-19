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Ereğli’de 19 Mayıs kutlamaları

Konya’nın Ereğli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

KONYA 19.05.2021, 12:34
Ereğli’de 19 Mayıs kutlamaları

Konya’nın Ereğli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıldönümü kutlamaları kapsamında Ereğli’de Atatürk Anıtı’na çelenk koyuldu. Kutlama programına Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cumaali Özince, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cumaali Özince’nin Atatürk Anıtı’na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla program sona erdi.
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