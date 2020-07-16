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Ereğli’de 15 Temmuz anıldı

EREĞLİ İLÇESİNDE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ VESİLESİYLE PROGRAM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

KONYA 16.07.2020, 15:03
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Ereğli’de 15 Temmuz anıldı

Konya’nın Ereğli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle program gerçekleştirildi.

Ereğli’De 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinlikte Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Ertaştan da, kendi yazdığı “15 Temmuz’da Neler Gördük” adlı şiirini seslendirdi.

"Yaralar sarılır ama açılar unutulmaz"

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu yaptığı konuşmada, “15 Temmuz gecesinde, hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde sizlerle birlikte olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. 15 Temmuz, Türk tarihinde aziz milletimizin yüreğinde ebediyen kanayacak bir yara, yaralar sarılır inşallah ama acılar unutulmaz. Şehidimiz Said Ertürk’ü, Ömer Halis Demir’i, 251 tane şehide gelinceye kadar geçen binlerce şehitle birlikte 251 şehidimizin hepsini rahmetle ve minnetle anıyorum. Tabii atlamamak, unutmamak lazım, koskoca bir Osmanlı’dan bir avuç Anadolu toprağına sığınmış milli, üniter bir devleti kurmuş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve onun silah arkadaşlarını da bu vesileyle rahmetle ve minnetle anıyorum. Ebediyete kadar aziz milletimizin yaşaması için devletin de var olması lazım. 15 Temmuz devletimize, devletimizin ve milletimizin yok edilmesine yönelik bir kalkışmanın, ihanetin adıdır. 15 Temmuz sureti haktan görünerek bu devletin içinde yuvalanmış hainlerin kolunun kanadının kırıldığı gecenin adıdır, aziz milletimizin emir komuta zincirinde yapılan darbelerin doğal sonucu olarak yaşadıklarını da dikkate aldığınızda artık dur, artık yeter demenin zamanının geldiği bir gecedir o gece. Netice itibariyle rabbim bu tür musibetlerden bizi aziz milletimizi korusun” dedi.

“Anadolu Türk’e ebedi vatan olmaya devam edecek"

Başkan Oprukçu, “Biraz önce aklımdan Anadolu’da Türk olmak diye acıyla dolu hatıralar geçti. Zordur Anadolu da Türk olarak kalabilmek, Türk olarak yaşayabilmek. Aziz vatanımızın milletimize ebediyen vatan olmasını temin mücadelesi de gerçekten zor. Sürekli şehitler veriyoruz. Bu arada silahlı kuvvetlerimiz dünyanın dört bucağında artık operasyonlar yapıyor. Bu devletimizin hangi ölçüde bağımsızlığını kazandığı ya da bağımsızlık mührünü haykırarak vurduğunun adıdır. Değerli arkadaşlar, sevgili hemşehrilerim temenni ediyoruz yönetenlerimiz bu bulundukları milli çizgide olmaya devam ederler. Bu çizgi Türklüğün Anadolu da ebedi olarak bekasının teminatı olacaktır inanıyorum. İnşallah bir daha aziz milletimiz böyle acılar yaşamayacak. Anadolu nedametli toprakların olduğu bir yer. Burada ayakta kalmak hele hele Türk olarak ayakta kalmak çok zordur. Bedel ister her demde, kan dökerek ancak bugüne kadar kalabilmeyi başardık. Bin yıldır bu topraklardayız, bin yıldır can veririz, bin yıldır kan dökeriz. Gerekirse bundan sonraki bin yıllarda da Türklüğe uzanan el hangi kisve altında olursa olsun demokrasimize uzanan el kırılmalı ve kırılacaktır. Anadolu Türk’e ebedi vatan olmaya devam edecektir Allah’ın izniyle. FETÖ’nün, hainliklerinin acısını yaşamış, acıttıkları bir insan olarak da şunu ifade etmeden geçemeyeceğim. Yaşasın zalimler için cehennem, cehenneme kadar yolları var” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında ulusa seslenişi dinlendi daha sonra 15 Temmuz’da yaşananların anlatıldığı video görüntülerinin izlenmesiyle program sona erdi.

Programa; İlçe Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, İlçe Emniyet Müdürü Necdet Ercan, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Murat Sağsöz, Ereğli Garnizon Komutanı Vekili, siyasi partilerin başkanları, oda, birlik ve STK başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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