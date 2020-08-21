Ereğli termal turizmin merkezi olacak
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN OPRUKÇU, AKHÜYÜK’TE YÜRÜTÜLEN SONDAJ ÇALIŞMALARI VE GEÇTİĞİMİZ YIL YAPILAN TERMAL SU HAVUZLARINI İNCELEDİ. BAŞKAN OPRUKÇU, ÇALIŞMALARIN DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTEREK, 2 BİN METREDE ULAŞILACAK YÜKSEK DERECEDE SICAK SU İLE EREĞLİ’NİN TERMAL TURİZMİN MERKEZİ HALİNE GELECEĞİNİ İFADE ETTİ.
Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Akhüyük’te yürütülen sondaj çalışmaları ve geçtiğimiz yıl yapılan termal su havuzlarını inceledi. Başkan Oprukçu, çalışmaların devam ettiğini belirterek, 2 bin metrede ulaşılacak yüksek derecede sıcak su ile Ereğli’nin termal turizmin merkezi haline geleceğini ifade etti.
Başkan Oprukçu Akhüyük ile ilgili yaptığı açıklamada, “Akhüyük’te 2 tane kuyumuz var, 2 kuyumuz da aktif. İnşallah burada hemşehrilerimiz şifa bulmaya devam edecek. Buraların daha güzel olması, daha sağlıklı bir hizmete vesile olması bakımından da Allah’ın izniyle daha derin kuyu çalışmamız devam ediyor. Bin 220 metrede 55-60 derece sıcaklığa ulaşmıştık ancak kuyuda meydana gelen göçükten dolayı borularımızı indiremedik, şimdi çalışmalarımıza yeniden başladık. Burada Ereğli Belediyesinin bir kusuru yok, kusurun ötesinde Ereğli Belediyesi ile ilgili bir sorumluluk yok. Müteahhidin sorumluluğunda o karşılayacak. 2 bin metre civarı bir derinlikte inşallah daha yüksek derecede sıcak suyu yakalayacağız ve Ereğli’miz Allah’ın izni ile termal turizmin merkezi olan bir şehir olacak” şeklinde konuştu.
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