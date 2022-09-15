Ereğli narkotik polisi öğretmenleri bilgilendirdi

Konya’nın Ereğli ilçesinde narkotik polisleri tarafından narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde kullanımı, bağımlılığı ve etkileri konularında öğretmenlere bilgilendirme yapıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Ereğli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile müşterek yapılan çalışmada polis ekipleri ilçede bulunan okulları gezdi. Okullarda görev yapan öğretmenlere "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde narkotik suçlarla mücadelenin önemi ve madde kullanımı, bağımlılığı ve etkileri konusunda bilgilendirilmeler yapıldı.